Medio Oriente l' Iran lancia missili contro l' isola Diego Garcia nell' oceano Indiano Putin | La Russia rimane un partner affidabile per Teheran

L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro l’isola Diego Garcia nell’Oceano Indiano, senza però colpire la base militare americana-britannica presente sull’isola. Putin ha affermato che la Russia rimane un partner affidabile per Teheran. L’attacco si è verificato in un momento di tensione nella regione del Medio Oriente.

L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi. Uno dei missili ha avuto un malfunzionamento durante il volo, mentre una nave da guerra americana ha lanciato un intercettore SM-3 contro l'altro, ha precisato il quotidiano. Non è chiaro quando sia avvenuto l'attacco. Raid di Israele nel sud del Libano I media libanesi hanno riferito di una persona morta, e altre due ferite, in seguito a un raid israeliano che ha colpito una casa nel sud del Libano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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