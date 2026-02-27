Furti alla Coin di Termini la cassiera si difende | Non sono una ladra alle forze dell'ordine solo sconti

Due commessi della Coin di Termini sono stati interrogati in relazione a furti avvenuti nel negozio, mentre 21 persone tra poliziotti e carabinieri sono coinvolti in un’indagine per furto aggravato in concorso. La cassiera si è difesa affermando di non essere una ladra e di aver solo applicato sconti, mentre le autorità continuano le verifiche sui fatti.

Interrogatorio per i commessi della Coin di Termini, accusati di furto aggravato in concorso con anche 21 fra poliziotti e carabinieri. I pm chiedono il carcere per i dipendenti.