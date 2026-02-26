Truffavano gli anziani fingendosi avvocati o forze dell'ordine i carabinieri recuperano 50mila euro
I carabinieri hanno intercettato un giro di truffe ai danni di persone anziane, durante il quale venivano finti avvocati o agenti delle forze dell’ordine. Sono state recuperate 50mila euro sottratte con metodi ingannevoli. Un giovane è stato fermato e sono state effettuate perquisizioni in diversi indirizzi, tra cui l’abitazione di un uomo coinvolto nelle attività illecite.
I carabinieri hanno recuperato 50mila euro provenienti da truffe agli anziani. Arrestato un ventenne, perquisita casa di un uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Truffavano gli anziani fingendosi avvocati o carabinieri, scoperta la banda che operava in tutta ItaliaMaxi operazione dei carabinieri del comando Provinciale di Genova contro le truffe in danno degli anziani.
