Truffavano gli anziani fingendosi avvocati o forze dell'ordine i carabinieri recuperano 50mila euro

I carabinieri hanno intercettato un giro di truffe ai danni di persone anziane, durante il quale venivano finti avvocati o agenti delle forze dell’ordine. Sono state recuperate 50mila euro sottratte con metodi ingannevoli. Un giovane è stato fermato e sono state effettuate perquisizioni in diversi indirizzi, tra cui l’abitazione di un uomo coinvolto nelle attività illecite.