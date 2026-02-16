Como incidente in moto contro un tir | 18enne muore in ospedale dopo una settimana

Un incidente in moto contro un camion ha causato la morte di un ragazzo di 18 anni, che è deceduto dopo una settimana di ricovero all’ospedale Sant’Anna di Como. L’incidente si è verificato esattamente una settimana fa, in via Colombo, quando il giovane si è scontrato con un tir che stava attraversando l’incrocio. Il motociclista era rimasto gravemente ferito e aveva subito un intervento chirurgico, ma le sue condizioni non sono migliorate.

Como, 16 febbraio 2026 – Una settimana fa si era scontrato con un camion in via Colombo a Como. Ora il giovanissimo conducente dello scooter è morto, a soli 18 anni, all' ospedale Sant'Anna, dove era arrivato in condizioni drammatiche nel tardo pomeriggio di martedì scorso, 10 febbraio. Le prime ricostruzioni a vevano ipotizzato che la moto si era urtata con il tir impegnato in una manovra di svolta verso l'ingresso di Lariotir, mentre la moto guidata dal ragazzo, studente di una scuola superiore di Como, arrivava dal passaggio a livello di Grandate. Lo scontro aveva sbalzato la moto a una decina di metri di distanza, e il conducente era finito a terra in condizioni che, fin da subito, erano apparse molto critiche.