Si ferisce a una gamba con una motosega e muore dissanguato a Bussero | la vittima è Luciano Bertoli

Un uomo di 75 anni è deceduto a Bussero dopo essersi ferito alla gamba con una motosega elettrica mentre stava lavorando nel suo orto. La vittima, un geometra, è rimasta sanguinante a causa di una ferita alla gamba e non è riuscita a salvarsi. I soccorritori intervenuti hanno cercato di prestare assistenza, ma l’uomo è deceduto sul posto. Indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

È Luciano Bertoli il geometra 75enne che è morto dopo essersi ferito con una motosega elettrica mentre lavorava nel suo orto a Bussero (Milano). Nell'intento di raggiungere l'auto e chiedere aiuto, l'uomo è morto dissanguato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia a Bussero, si ferisce a una gamba con la motosega e muore dissanguatoBussero (Milano), 24 aprile 2026 - Muore dissanguato mentre maneggia la motosega, tragedia nelle campagne di Bussero. Tragedia nel Milanese, si ferisce con la motosega e muore dissanguatoUn anziano di 80 anni è morto dissanguato dopo essersi ferito una gamba con la motosega.