Si è spento Evaristo Beccalossi giocò nel Pordenone

È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver giocato nel Pordenone e per essere stato una figura di spicco dell'Inter negli anni '80. L’atleta era ricoverato presso la clinica Poliambulanza. La sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore.

Addio a Evaristo Beccalossi: il fantasista e bandiera dell'Inter degli anni '80, è deceduto nella notte a Brescia, nella clinica Poliambulanza dove era ricoverato. Il 'Beck' avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Le sue condizioni di salute erano critiche dopo il malore accusato a gennaio 2025 e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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