Lutto nel mondo del calcio | è morto Evaristo Beccalossi bandiera dell’Inter

Un lutto ha colpito il mondo del calcio con la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex giocatore noto per aver indossato la maglia dell’Inter. L’atleta aveva 69 anni e si è spento nella notte presso una struttura sanitaria di Brescia a causa di una malattia. Beccalossi era ricordato come uno dei numeri dieci più rappresentativi della squadra nerazzurra.

Inter in lutto, si è spento a 69 anni Evaristo Beccalossi, indimenticabile numero dieci nerazzurro. L’ex calciatore è morto stanotte alla Poliambulanza di Brescia dopo una malattia. Da oltre un anno le condizioni di salute di Beccalossi non erano delle migliori. Nel gennaio del 2025, infatti, una grave emorragia cerebrale lo aveva colpito, costringendolo a un lungo periodo di coma fino al decesso avvenuto nelle scorse ore nella sua città natale. Cresciuto nel Brescia, il centrocampista offensivo ha legato la fase più importante della sua carriera all’Inter, dove ha giocato dal 1978 al 1984. Sotto la guida del tecnico Eugenio Bersellini, Beccalossi ha conquistato lo scudetto nella stagione 1979-1980 e la Coppa Italia nel 1981-1982.🔗 Leggi su Sportface.it

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Evaristo Beccalossi poteva essere il 10 del Napoli, poi scegliemmo Diego e cambió la nostra storia. Ma Beck era forte, talentuoso, geniale. Era stato in difficoltà un po’ di tempo fa, poi sembrava avercela fatta. Ed invece oggi l’addio. Spero sia riuscito a godersi - facebook.com facebook

Evaristo Beccalossi si è spento nella sua Brescia. Da un anno le sue condizioni di salute erano peggiorate a seguito di un malore e un lungo periodo in coma. È stato uno dei calciatori più fantasiosi della sua generazione, un classico numero 10. Ha legato la x.com