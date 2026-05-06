Morto Evaristo Beccalossi | aveva giocato anche nel Monza

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex centrocampista di rilievo negli anni Ottanta, noto soprattutto per la sua esperienza con l’Inter. Aveva 69 anni e avrebbe compiuto 70 il prossimo 12 maggio. Tra le squadre in cui ha giocato figura anche il Monza. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e appassionati di calcio.

Il mondo del calcio (anche quello biancorosso) è in lutto: è morto Evaristo Beccalossi. Il grande calciatore e centrocampista dell’Inter degli anni Ottanta è morto all’età di 69 anni (ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 maggio).Uno dei giocatori più amati dai neroazzurri e poi diventato volto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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È morto un pezzo di poesia di un calcio che non c'è più. E che rimpiangiamo in molti. Addio Evaristo #Beccalossi x.com