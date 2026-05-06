Si celebra il merito e i valori dello sport | tornano le borse di studio in memoria di Giancarlo Biandronni

Nella comunità di Santa Sofia tornano le borse di studio dedicate al professor Giancarlo Biandronni, con l’obiettivo di valorizzare il merito e i valori dello sport. La cerimonia si svolge in memoria di Biandronni, figura di riferimento per molti giovani. L’iniziativa coinvolge studenti e atleti locali, rafforzando il legame tra il territorio e la figura del professore. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento e di celebrazione delle competenze sportive.

Il legame profondo tra la comunità di Santa Sofia e la figura del professor Giancarlo Biandronni continua a vivere attraverso l’impegno dei giovani e la forza delle loro idee. Anche per l’anno 2026, l’Amministrazione comunale rinnova l’appuntamento con il prestigioso premio istituito nel 2022 per.🔗 Leggi su Forlitoday.it The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate Leggi anche: Sondalo premia il merito: 34 studenti ricevono le borse di studio 2026 Gallarate, merito premiato: 87 studenti ottengono le borse di studio? Cosa sapere Gallarate, il sindaco Andrea Cassani consegna borse di studio a 87 studenti meritevoli.