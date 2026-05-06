Si celebra il merito e i valori dello sport | tornano le borse di studio in memoria di Giancarlo Biandronni

Da forlitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella comunità di Santa Sofia tornano le borse di studio dedicate al professor Giancarlo Biandronni, con l’obiettivo di valorizzare il merito e i valori dello sport. La cerimonia si svolge in memoria di Biandronni, figura di riferimento per molti giovani. L’iniziativa coinvolge studenti e atleti locali, rafforzando il legame tra il territorio e la figura del professore. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento e di celebrazione delle competenze sportive.

Il legame profondo tra la comunità di Santa Sofia e la figura del professor Giancarlo Biandronni continua a vivere attraverso l’impegno dei giovani e la forza delle loro idee. Anche per l’anno 2026, l’Amministrazione comunale rinnova l’appuntamento con il prestigioso premio istituito nel 2022 per.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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