Gallarate merito premiato | 87 studenti ottengono le borse di studio

A Gallarate, il sindaco ha consegnato borse di studio a 87 studenti che si sono distinti per i risultati scolastici. L’evento si è svolto in municipio, dove gli studenti hanno ricevuto i riconoscimenti ufficiali. La cerimonia ha coinvolto anche i genitori e alcune autorità locali. Le borse di studio sono state assegnate in base alle valutazioni delle scuole e ai risultati ottenuti dagli studenti.

? Cosa sapere Gallarate, il sindaco Andrea Cassani consegna borse di studio a 87 studenti meritevoli.. Il premio al Maga-Hic valorizza l'impegno scolastico e civile dei giovani del territorio.. Mercoledì 29 aprile, gli spazi del Maga-Hic di via De Magri a Gallarate hanno ospitato la consegna delle borse di studio comunali a 87 studenti meritevoli, premiati per i loro eccellenti traguardi scolastici e per l’impegno dimostrato in attività extra curricolari. L’atmosfera che si è respirata nel cuore della città non era quella di una fredda cerimonia istituzionale, ma quella di un riconoscimento profondo verso chi, con costanza, ha scelto di investire sul proprio percorso di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallarate, merito premiato: 87 studenti ottengono le borse di studio Notizie correlate Leggi anche: Dodici borse di studio: "Il merito va premiato" Leggi anche: Sondalo premia il merito: 34 studenti ricevono le borse di studio 2026