Ponte sullo Stretto votata la fiducia sul nuovo decreto

Il Parlamento ha dato fiducia al nuovo decreto riguardante il Ponte sullo Stretto, approvato con 95 voti favorevoli, 54 contrari e un’astensione. Contestualmente, il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia anche sul decreto riguardante i commissari e le concessioni, che è stato approvato con lo stesso numero di voti favorevoli, contrari e di astensioni. La decisione si è svolta durante una sessione dedicata alle questioni legislative.

Il Governo ricorre alla “fiducia” anche sul Dl commissari e concessioni, approvato con 95 voti favorevoli, 54 contrari e un’astensione. Ieri sera, dopo un lungo dibattito nell’aula di Palazzo Madama, il Senato è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta dell’esecutivo Meloni, che ha voluto “blindare” il testo di un decreto fortemente contestato dalle opposizioni. Fucile puntato soprattutto sull’articolo 1, quello che è interamente dedicato alle vicende del Ponte e che, nelle intenzioni del ministero dei Trasporti e della “Stretto di Messina”, mira a riavviare le procedure finite in “stand by” dopo il diniego opposto dalla Corte dei conti alla registrazione della delibera Cipess dell’agosto 2025.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, votata la fiducia sul nuovo decreto Notizie correlate Ponte sullo Stretto, cosa c’è nel nuovo decreto Infrastrutture approvato dal governoIl decreto Infrastrutture, approvato ieri in Cdm, contiene disposizioni urgenti per superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto... Ponte sullo Stretto, riparte l'iter: nuovo decreto approvato dal Consiglio dei MinistriDopo la prima bocciatura della Corte dei Conti, arrivata a novembre, il progetto del Ponte sullo Stretto riparte con il nuovo decreto approvato nel... Una raccolta di contenuti Ponte sullo Stretto, votata la fiducia sul nuovo decretoIn serata è stato approvato con 95 sì, 54 no e 1 astenuto. La maggioranza blinda il testo, opposizioni all’attacco ... gazzettadelsud.it Decreto Ponte sullo Stretto, via libera al Senato col voto di fiduciaROMA- Via libera del Senato al cosiddetto decreto ponte, con il voto di fiducia. L’aula l’ha approvato con 95 voti favorevoli, 58 contrari e un astenuto. livesicilia.it