Ponte sullo Stretto votata la fiducia sul nuovo decreto
Il Parlamento ha dato fiducia al nuovo decreto riguardante il Ponte sullo Stretto, approvato con 95 voti favorevoli, 54 contrari e un’astensione. Contestualmente, il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia anche sul decreto riguardante i commissari e le concessioni, che è stato approvato con lo stesso numero di voti favorevoli, contrari e di astensioni. La decisione si è svolta durante una sessione dedicata alle questioni legislative.
Il Governo ricorre alla “fiducia” anche sul Dl commissari e concessioni, approvato con 95 voti favorevoli, 54 contrari e un’astensione. Ieri sera, dopo un lungo dibattito nell’aula di Palazzo Madama, il Senato è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta dell’esecutivo Meloni, che ha voluto “blindare” il testo di un decreto fortemente contestato dalle opposizioni. Fucile puntato soprattutto sull’articolo 1, quello che è interamente dedicato alle vicende del Ponte e che, nelle intenzioni del ministero dei Trasporti e della “Stretto di Messina”, mira a riavviare le procedure finite in “stand by” dopo il diniego opposto dalla Corte dei conti alla registrazione della delibera Cipess dell’agosto 2025.🔗 Leggi su Feedpress.me
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