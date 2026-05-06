Sguardi sull' orizzonte | rivivono gli scatti di Lorenzo Amaduzzi con Maremio

Viene inaugurata sabato 9 maggio alle 17 alla Galleria del Ridotto una mostra fotografica intitolata “Maremio”, dedicata alle immagini di Lorenzo Amaduzzi. La rassegna presenta scatti che ritraggono persone e paesaggi, con un focus sull’orizzonte e sulle scelte di vita. L’esposizione intende rendere omaggio al lavoro di Amaduzzi, che ha catturato con la sua macchina fotografica momenti e volti legati alla quotidianità.

Mostra fotografica dal titolo “Maremio”, ovvero sulle scale della vita a osservare l'orizzonte. La mostra, che si terrà alla Galleria del Ridotto e verrà inaugurata sabato 9 maggio alle 17, vuole ricordare Lorenzo Amaduzzi. Si tratta di un'esposizione che raccoglie oltre 60 fotografie dell’area.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Varda e Gravier a Roma: 130 scatti inediti, sguardi sul cinema eVilla Medici: Doppio Omaggio a Varda e Gravier, Sguardi Femminili sulla Fotografia e il Cinema Dal 25 febbraio al 25 maggio 2026, Villa Medici a Roma... Leggi anche: "Sguardi sull'Africa", incontro con Domenico Quirico a Palazzo Gotico