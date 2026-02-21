Varda e Gravier a Roma | 130 scatti inediti sguardi sul cinema e
Varda e Gravier sono protagoniste di una mostra a Roma, aperta dal 25 febbraio al 25 maggio 2026, che raccoglie 130 scatti inediti. L’esposizione si concentra sui loro sguardi sul cinema e sulla fotografia, mettendo in mostra ritratti e scene quotidiane. La scelta di Villa Medici permette di immergersi in un percorso visivo dedicato alle donne che hanno rivoluzionato l’immagine e l’arte visiva. La mostra si rivolge a chi vuole scoprire il loro mondo attraverso immagini mai viste prima.
Villa Medici: Doppio Omaggio a Varda e Gravier, Sguardi Femminili sulla Fotografia e il Cinema. Dal 25 febbraio al 25 maggio 2026, Villa Medici a Roma ospiterà una duplice esposizione che celebra due figure chiave dell’arte contemporanea: la regista e fotografa Agnès Varda e l’artista Nicole Gravier. La mostra, inaugurata il 20 febbraio 2026, esplora il potere dell’immagine, la decostruzione degli stereotipi e la forza dello sguardo femminile attraverso due percorsi espositivi distinti ma complementari. L’iniziativa rappresenta la prima grande retrospettiva in Italia dedicata all’opera fotografica di Varda e la prima mostra istituzionale in Italia dell’artista Gravier.🔗 Leggi su Ameve.eu
"Agnès Varda. Qui e là, tra Parigi e Roma" e "Nicole Gravier. Fotoromanzo", doppia mostra a Villa MediciAgnès Varda ha influenzato il cinema con il suo approccio tra Parigi e Roma, portando alla luce la connessione tra luoghi e storie quotidiane.
NICOLE GRAVIER. FOTOROMANZO Villa Medici, Roma 25 febbraio – 4 maggio 2026 Villa Medici presenta la prima mostra istituzionale in Italia di Nicole Gravier, pioniera del détournement visivo. Attraverso le serie Miti & Cliché: Fotoromanzi e Pubblici - facebook.com facebook