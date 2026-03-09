Sguardi sull' Africa incontro con Domenico Quirico a Palazzo Gotico

Venerdì 13 marzo alle 17:30 si terrà a Palazzo Gotico un evento legato alla mostra

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Venerdì 13 marzo, alle ore 17,30, nell'ambito delle iniziative collaterali alla mostra "Sguardi sull'Africa", il salone monumentale di Palazzo Gotico ospiterà l'incontro con il giornalista e scrittore Domenico Quirico, che dialogherà con il collezionista Paolo Giglio e con il curatore dell'esposizione, Samuele Menin. Al centro del dibattito, "La geopolitica dell’Africa". Domenico Quirico ha iniziato la sua carriera a "La Stampa" alla redazione provinciale di Asti. Del quotidiano torinese è stato poi caposervizio degli Esteri, corrispondente da Parigi e reporter di guerra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

