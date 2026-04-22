Lovers Film Festival | trionfo di David Moragas e nuovi sguardi queer

Al Lovers Film Festival 2026, presieduto da Vladimir Luxuria, sono stati consegnati i premi che riconoscono le produzioni cinematografiche dedicate alle tematiche queer e alle identità diverse. Tra i vincitori, si evidenzia il film di David Moragas, premiato per la sua rappresentazione delle narrazioni queer. La manifestazione si è svolta nel contesto di un evento che mette in rilievo le storie e le lotte delle comunità LGBTIQ+.

Il palcoscenico del Lovers Film Festival 2026, presieduto da Vladimir Luxuria, ha ufficialmente consegnato i riconoscimenti che celebrano la pluralità delle narrazioni identitarie e dei diritti civili attraverso il linguaggio cinematografico. La manifestazione ha premiato opere capaci di offrire prospettive inedite e contemporanee su relazioni e contesti sociali, confermando la sua funzione di termometro culturale per le nuove generazioni. L’evoluzione del racconto tra impegno sociale e nuovi linguaggi espressivi. Il riconoscimento più prestigioso della competizione, il Premio Ottavio Mai per il miglior lungometraggio, è stato assegnato ad Un altre home Another Man, opera diretta da David Moragas.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lovers Film Festival: trionfo di David Moragas e nuovi sguardi queer Notizie correlate ScreenWorld e BadTaste media partner del Goga Film Festival, il cinema dei nuovi sguardiDal 10 al 12 aprile, nella cornice del Circolo Culturale Zalib a Trastevere, torna il Goga FilmFestival con la sua seconda edizione: tre giorni di... Lovers Film Festival: Luxuria sfida lo sguardo a TorinoTorino si prepara a ospitare, a partire dal 16 aprile prossimo, la 41ª edizione del Lovers Film Festival, l’evento cinematografico LGBTQI+ più... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Leo Gassmann, ieri il trionfo a Canzonissima, domani Torino: ecco dove incontrarlo; Carla Simón: la vita che ispira l’arte; Da 'Barbie' a 'Narnia': il nuovo regno di Greta Gerwig. Luxuria celebra al Lovers Film Festival 2026 le storie queer premiateIl Lovers Film Festival 2026 premia a Torino storie queer che sfidano gli stereotipi, con Luxuria alla direzione ... it.blastingnews.com Al Lovers vince la Spagna con il film Un altre homeIl festival dedicato al cinema Lgbtqi+ premia la pellicola di David Moragas. La cerimonia al cinema Massimo di Torino ... rainews.it L’umorismo amaro di “Un altre home” vince il Lovers Film Festival di Torino x.com La Stampa. . Cosa l'ha portata al Lovers Film Festival ”È un festival che porta luce e speranza. C'è ancora tanto da fare in termini di diritti civili e libertà di espressione, soprattutto in Italia”. Come commenti il caso di omofobia avvenuto a Torino ”È atroce. Il fatt - facebook.com facebook