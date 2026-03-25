Nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2026, un ristorante in via Palazzuolo a Firenze è stato preso di mira da un furto con spaccata. I responsabili hanno infranto una finestra per entrare all’interno e hanno sottratto circa 200 euro dalla cassa del locale. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per identificare gli autori dell’episodio.

FIRENZE – Nuovo furto con spaccata, nella notte fra il 24 e il 25 marzo 2026, ai danni di un ristorante in via Palazzuolo a Firenze. I ladri sono fuggiti col fondo cassa. L’allarme c’è stato solo stamattina. I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione del titolare appena ha scoperto il furto. Secondo una prima ricostruzione, i ladri dopo aver infranto la vetrina hanno aperto la cassa elettronica portando via il denaro, circa 200 euro. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere della zona. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: furto con spaccata in via Palazzuolo. Rubati 200 euro dalla cassa di un ristorante

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