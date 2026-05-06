Una banda composta da falsi finanzieri è stata smantellata dopo aver messo a segno diverse rapine per un totale di circa 400.000 euro. Gli uomini indossavano casacche con la scritta “Guardia di Finanza” e usavano due auto, risultate poi rubate e con targhe clonate, di modelli identici a quelli delle forze dell’ordine. Le operazioni di polizia hanno portato all’arresto di alcuni componenti del gruppo e al sequestro di materiale utilizzato durante le rapine.

Tempo di lettura: 2 minuti Indossavano le casacche con la scritta ‘Guardia di Finanza’ e utilizzavano due auto (poi risultate rubate e con targhe clonate) degli stessi modelli in dotazione alle forze dell’ordine. Così avrebbero costretto alcuni automobilisti a fermarsi per poi rapinarli: il bottino sarebbe di 400mila euro. Tra loro due ex sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri già destituiti poiché arrestati e condannati a seguito di un’attività d’indagine per reati contro il patrimonio. Ma la banda dei finiti finanzieri è stata scoperta. Per quattro è scattato l’arresto in carcere mentre per altri tre il Gip del Tribunale di Napoli ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sgominata banda dei finti finanzieri: rapine per 400mila euro

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