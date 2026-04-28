Una banda di truffatori ha sottratto circa 100mila euro a diverse vittime attraverso false chiamate di falsi nipoti e carabinieri. L’indagine, condotta dai magistrati della Procura di Roma, ha portato all’arresto di vari sospetti coinvolti nelle operazioni. Le autorità hanno identificato e sequestrato numerosi strumenti usati per le truffe e stanno proseguendo le indagini per chiarire l’intero modus operandi della banda.

Tempo di lettura: 3 minuti Su delega dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma – dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno dato esecuzione, a Napoli e Casoria, a un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di 5 uomini originari della provincia di Napoli, di età compresa tra i 29 e 73 anni – di cui uno localizzato nel carcere di Nizza, in Francia, nei cui confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo – gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere ed estorsione aggravata in danno di anziani, commessi nel periodo compreso tra ottobre 2023 e marzo 2024, nelle città di Roma e Livorno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Finti nipoti e falsi carabinieri, colpi per 100mila euro: sgominata la banda

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