Area ex Forlani aggiudicati i lavori di demolizione degli immobili | si partirà dopo Pasqua

Lavori di demolizione nell’area ex Forlani, un complesso artigianale dismesso, sono stati assegnati definitivamente alla Ditta 3r Costruzioni srl. L’intervento riguarderà gli edifici presenti nell’area e i lavori inizieranno dopo le festività pasquali. La decisione definitiva permette di avviare le operazioni di smantellamento, che sono state pianificate dall’Amministrazione comunale.

È stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta 3r Costruzioni srl l'intervento di demolizione degli edifici presenti nell'area ex Forlani, il complesso artigianale dismesso acquisito all'Amministrazione comunale. L'aggiudicazione è stata disposta dopo le verifiche dei requisiti di legge.