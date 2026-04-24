Chieti tra carciofi e sfogliatella | il weekend di gusto e tradizioni

Nel fine settimana dal 25 aprile 2026, la provincia di Chieti offre un ricco calendario di eventi dedicati alla gastronomia e alla musica. Le sagre si tengono nei borghi di Cupello e Lama dei Peligni, con specialità locali come i carciofi e le sfogliatelle. Queste manifestazioni si svolgono all'aperto e coinvolgono le comunità locali, attirando visitatori interessati alle tradizioni culinarie e culturali della zona.

? Cosa sapere La provincia di Chieti ospita eventi gastronomici e musicali dal 25 aprile 2026.. Le sagre a Cupello e Lama dei Peligni promuovono l'identità dei borghi abruzzesi.. Tra la tradizione del carciofo di Cupello e il ritmo del jazz a Orsogna, il Chietino si prepara a un weekend di primavera che intreccia celebrazioni civili per la Liberazione con radici gastronomiche e musicali profonde. Il fine settimana che si apre questo venerdì 25 aprile 2026 vede la provincia di Chieti protagonista di un mosaico di eventi che spaziano dalle piazze dei borghi ai palcoscenici dei teatri. Mentre sabato la ricorrenza della Liberazione segnerà il calendario ufficiale, le strade di località come Lama dei Peligni e Vasto Marina si animeranno già da domani con appuntamenti nati per celebrare l’identità locale e la bellezza della stagione in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti tra carciofi e sfogliatella: il weekend di gusto e tradizioni Notizie correlate Leggi anche: Il cibo come ponte tra culture, dall'Argentina alla Romagna: un viaggio tra gusto e tradizioni Caponata di carciofi alla siciliana, la versione invernale dal gusto agrodolceIngredienti, procedimento e consigli pratici per realizzare una ricetta tradizionale semplice, equilibrata e ideale da servire fredda come contorno...