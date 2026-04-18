Agroalimentare la Regione proclama i 20 ambasciatori dei vini campani per il 2026

L’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha annunciato i 20 ambasciatori dei vini campani per il 2026. La selezione è avvenuta durante un evento che si è svolto recentemente, in cui sono stati presentati i nomi dei rappresentanti scelti. La decisione riguarda figure che promuoveranno i vini della regione a livello nazionale e internazionale nei prossimi anni. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali istituzionali della Regione.

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