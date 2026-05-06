A Roma, la giovane tennista nata nel 2008 si prepara a sfidare una delle giocatrici più in evidenza del circuito WTA nella prossima giornata. La partita si svolgerà venerdì e rappresenta un passo importante per la sua carriera, che la vede affrontare una delle atlete più lanciate in questa fase della stagione. La sfida si preannuncia come un’occasione di confronto tra due atlete con caratteristiche e esperienze molto diverse.

Per Tyra Grant l’asticella si alza. La classe 2008 nata a Roma sarà di scena, nella giornata di venerdì, contro una delle giocatrici in maggiore ascesa in questa fase storica del circuito WTA. Si tratta di Victoria Mboko. La canadese, peraltro, con Roma ha un legame particolare anche a seguito di ciò che è accaduto lo scorso anno. Com’è noto, infatti, dall’anno scorso la FITP e Tennis Canada hanno sottoscritto un accordo che, tra le altre cose, prevede uno scambio di wild card tra Canadian Open (Toronto o Montreal a seconda dei casi) e Internazionali. Sul lato del Foro Italico, l’anno scorso è stata concessa una wild card nelle qualificazioni proprio a Mboko.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sfida di lusso per Tyra Grant a Roma: troverà una lanciatissima top10 al prossimo turno

Notizie correlate

Chi affronterà Tyra Grant al prossimo turno? Esame con una veterana testa di serie!Tyra Grant affronterà Sorana Cirstea al secondo turno del WTA 1000 di Madrid: dopo aver sconfitto la francese Elsa Jacquemont in due set (6-1, 6-2) e...

Tyra Grant prende a pallate Jacquemot e avanza al secondo turno a Madrid!Vittoria netta per la qualificata azzurra Tyra Caterina Grant nel primo turno del tabellone principale del WTA 1000 di Madrid: il primo successo sul...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Denza Z9 GT, dalla Cina parte la sfida luxury: come è fatta e come la gran turismo che sfida le case tedesche; ID.Polo elettrica, Volkswagen torna alle origini per rilanciare la sfida. Tutti i dettagli; AETHOS SFIDA LE CONVENZIONI DELL'HOSPITALITY DI LUSSO CON LA BRAND CAMPAIGN THE RULES ARE DIFFERENT HERE; Ferrari protagonista a Londra: innovazione, lusso e la sfida della prima elettric.

Sfida di lusso per Tyra Grant a Roma: troverà una lanciatissima top10 al prossimo turnoPer Tyra Grant l'asticella si alza. La classe 2008 nata a Roma sarà di scena, nella giornata di venerdì, contro una delle giocatrici in maggiore ascesa in ... oasport.it

Amici 25, Emanuel Lo lancia un guanto di sfida a Nicola: Per un ballerino classico non è facile (VIDEO)Emanuel Lo ha lanciato il primo guanto di sfida del Serale di Amici 25 e ha proposto una sfida tra Nicola e Alessio che è chiaramente a svantaggio del ballerino classico. Il Serale di Amici 25 è ... comingsoon.it

La sfida di #Yeboah con lo Spezia è stata pienissima di emozioni: un gol, un rigore sbagliato, una rimonta di 2 reti e la promozione in Serie A. La sua grande stagione lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi, che gli hanno dedicato uno striscione speciale x.com

"Ricadi merita il meglio": la sfida di Pasquale Mobrici per conquistare la Bandiera Blu LEGGI QUI—-> https://www.zoom24.it/news/360143818246/ricadi-merita-il-meglio-la-sfida-di-pasquale-mobrici-per-conquistare-la-bandiera-bluet - facebook.com facebook