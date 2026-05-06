sfida combattuta e vittoria va avanti

La prima giornata del tabellone principale del 42° Itf Junior Città di Prato è stata segnata dalla pioggia, che ha reso necessario spostare alcune partite sui campi coperti dei circoli vicini. La sfida tra i giovani tennisti si è svolta comunque con intensità, e una delle giocatrici è riuscita ad avanzare nel torneo. Le condizioni meteorologiche hanno influenzato il programma, ma le gare sono proseguite regolarmente sui campi disponibili.

La pioggia ha ostacolato la prima giornata del tabellone principale al 42° Itf Junior Città di Prato, costringendo gli organizzatori a ricorrere ai campi coperti dei circoli della zona. Il torneo del Tc Prato è riuscito a partire grazie alla collaborazione del Ct Paolo Ciampi Coiano, del Tc Bisenzio e del Tc Costa Azzurra, che hanno messo a disposizione le strutture. Sul piano agonistico, nel tabellone maschile il favorito numero uno, il colombiano Juan Miguel Bolivar Idarraga, ha superato Alan Aiukhanov con un netto 6-1 6-3. Nella parte alta avanza anche il taipeiano Yen-Chun Wang, che ha avuto la meglio su Pietro Bertasi (wild card) per 6-1 7-6.🔗 Leggi su Lanazione.it

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