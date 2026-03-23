Jolo missione trasferta compiuta Vittoria 2 a 0 | il sogno va avanti
Urbino Taccola 0 Jolo calcio 2 URBINO TACCOLA: Malasoma, Fabbrini (89’ Colombini), Galletti, Bellagamba, Simoncini (84’ Andreotti), Cresci (65’ Salvadori), Antoni, Pinna (81’ Cerri), Cei (65’ Tognetti An.), Viti, Igbineweka. A disp.: Cocozza, Tognetti Al., Castellacci, Guelfi. All.:Giannini JOLO CALCIO: Cuorvo, Melani, Drovandi, Massaro, Ferroni, Culo, Marchio (90’ Cartia), Verdi (87’ Sforzi), Tomberli (87’ Lo Iacono), Robi (60’ D Agati), Vannini (71’ Borchi). A disp.: Giusti, Torcasso, Menichetti A., Madeo. All.:Ambrosio Arbitro: Tommaso Stelo Reti: 8’ Vannini, 36’ Melani Due gol, entrambi nel primo tempo, contro una formazione già retrocessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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