Timenet una vittoria combattuta Pesano le assenze ma c’è la grinta

Timenet ha perso una partita difficile contro l’Empoli, che ha vinto per 3-2. La squadra di Albenga ha affrontato il match senza alcuni giocatori chiave, ma ha mostrato grinta e determinazione. La partita si è svolta in un clima acceso, con scambi intensi e un pubblico molto coinvolto. Nonostante le assenze, i giocatori hanno dato il massimo, cercando di ribaltare il risultato fino all’ultimo punto. In campo, i giovani hanno dimostrato grande volontà di lottare contro avversari più esperti.

ALBENGA 2 EMPOLI 3 "RAVIOLIFICIO SB" ALBENGA VOLLEY: Fazio, Orlandi, Vernetti, Tadei, Ravera, Perrier, Quaranta, Caprioglio, Arrighetti, Cassisi, Cavallaro, Turli, Moraglio (L1), Giordano (L2). All. Antola. EMPOLI PALLAVOLO "TIMENET": Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Donati, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tellini (L1), Vaggiano (L2). All. Dani. Arbitri: Barbieri e Gamalero di Genova. Parziali: 23-25; 25-23; 25-19; 23-25; 12-15. ALBENGA - Empoli rispetta il pronostico e passa in casa dell'Albenga al termine di un match combattuto, attestandosi adesso in una agevole metà classifica.