Le squadre giovanili del Grifo, in particolare le categorie Primavera e Under, si preparano a concludere la stagione con prestazioni di rilievo. La società esprime soddisfazione per i risultati conseguiti e per l’impegno dimostrato dai giovani atleti. La fase finale si avvicina e gli addetti ai lavori seguono con attenzione le ultime partite, consapevoli dell’importanza di questi incontri per il futuro del settore giovanile.

Grande soddisfazione in casa biancorossa per i traguardi raggiunti dalle formazioni giovanili del Grifo. La squadra Primavera di Giorgi. Le Under 17, 16 e 15 hanno raggiunto i pali off. I biancorossi dell’ Under 16 hanno già staccato il primo biglietto: con la vittoria sulla Samb, i grifoncelli hanno conquistato gli ottavi di finale dei playoff del campionato nazionale, con prossima sfida contro il Monopoli. I più grandi dei giovani, i biancorossi della Primavera, hanno chiuso il penultimo turno della stagione regolare con un successo in rimonta con l’Ascoli con la certezza degli spareggi promozione. Felice l’allenatore Luigi Giorgi per la vittoria conquistata che regala prospettive importanti nel rush finale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settore giovanile. Primavera e Under del Grifo. Sarà un finale da protagonisti

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