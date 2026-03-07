Pentathlon Sara Rozzi Ama Scherma Koala tra i protagonisti del 1° raduno giovanile azzurro

C'era anche la reggiana Sara Rozzi (Ama Scherma Koala) nel gruppo di giovani atleti protagonisti del primo raduno nazionale giovanile di pentathlon moderno svoltosi a Modena. La Fipm ha inaugurato la stagione con un appuntamento riservato ai migliori talenti nazionali delle categorie Under 17 e Under 19. Tra i 21 atleti selezionati – 11 ragazzi e 10 ragazze provenienti dalle principali società italiane – figurava anche Sara Rozzi, convocata a conferma del suo percorso di crescita tecnica e agonistica. Il raduno ha previsto un intenso programma di allenamenti e test specifici sotto la guida dei responsabili nazionali giovanili Federico Giancamilli e Sergio Tuccimei, affiancati dal responsabile d'area Nord Marco Gozzoli, dal maestro di scherma Filiberto Florini e dal tecnico federale Agnese Sciarra.