Settore giovanile Le Under del Grifo fanno sul serio Il team di Romoli ne fa 5 all’Ascoli

Le formazioni giovanili del Perugia hanno ottenuto una vittoria convincente contro l’Ascoli, grazie a una doppietta decisiva di un giovane talento. La vittoria, causata da un’ottima prestazione collettiva, permette alle Under 17 e Under 15 di migliorare la loro posizione in classifica. I ragazzi hanno mostrato grande determinazione e capacità di reazione in campo, rafforzando la fiducia nel loro percorso di crescita. La strada verso il successo sembra ormai tracciata.

Settore giovanile. Le Under del Grifo fanno sul serio. Il team di Romoli ne fa 5 all'Ascoli

Una doppietta che alza il morale e rimpingua la classifica quella messa a segno dalle formazioni Under 17 e Under 15 del Perugia. Con un secondo tempo straripante il Perugia U15 supera con una goleada (5-0) l'Ascoli al "Paolo Rossi". A metà ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con Massaro, ma gli ospiti riescono a mantenere lo svantaggio minimo fino all'intervallo. Ad inizio ripresa, però, il Perugia in 3 minuti chiude virtualmente la gara con le reti di Capomagi e Calistri, che poi si toglie la soddisfazione della doppietta personale. Per il Perugia in rete anche Ferraro. Una vittoria che consente al Perugia di tenere il passo della capolista Benevento, avanti di due soli punti.