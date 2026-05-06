settore energetico sistemisti e operai

In Toscana, il settore energetico sta creando nuove opportunità di lavoro, grazie agli investimenti in infrastrutture e iniziative di efficienza energetica. Le aziende del settore cercano sistemisti e operai per supportare la transizione verso fonti di energia più sostenibili. Questa fase di sviluppo coinvolge diverse aziende e richiede competenze specifiche, rispecchiando l’attenzione crescente verso un sistema energetico più efficiente e innovativo.

Il settore dell’ energia offre opportunità di lavoro anche in Toscana, trainato dalla transizione energetica e dagli investimenti in efficienza e infrastrutture. Tra le realtà più attive c’è Snam, che, attraverso la controllata Renovit, cerca personale a Siena. In particolare, sono aperte selezioni per addetti al telecontrollo e sistemisti di impianti energetici, figure che si occuperanno del monitoraggio e della gestione da remoto di centrali termiche e sistemi Hvac, con attività di analisi dati e ottimizzazione dei consumi. Si tratta di ruoli tecnici, rivolti a candidati con competenze in ambito elettronico ed elettrotecnico e disponibilità a lavorare su turni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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