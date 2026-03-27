Bce | interruzioni al settore energetico potrebbero durare anni

La presidente della Banca centrale europea ha dichiarato che le interruzioni nel settore energetico potrebbero protrarsi per diversi anni, sottolineando che molte infrastrutture energetiche sono state danneggiate. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescente preoccupazione per la stabilità del settore e le conseguenze a lungo termine di tali danni.