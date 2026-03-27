Bce | interruzioni al settore energetico potrebbero durare anni
La presidente della Banca centrale europea ha dichiarato che le interruzioni nel settore energetico potrebbero protrarsi per diversi anni, sottolineando che molte infrastrutture energetiche sono state danneggiate. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescente preoccupazione per la stabilità del settore e le conseguenze a lungo termine di tali danni.
''Troppe infrastrutture energetiche sono già state danneggiate'', ha dichiarato?Christine?Lagarde all'Economist. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Articoli correlati
Iran, Trump: «Le nostre operazioni potrebbero durare un mese. Parleremo con Teheran». Gli ayatollah e l’ex poliziotto: chi può salire al potereDopo l’uccisione di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran da oltre tre decenni, le operazioni militari degli Stati Uniti nella regione potrebbero...
Kyiv nega attacchi russi al settore energetico, Mosca punta a colpire infrastrutture logistiche.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha negato l’esistenza di nuovi raid russi sul settore energetico del Paese, smentendo voci circolate nelle...
Contenuti e approfondimenti su Bce interruzioni al settore energetico...
Temi più discussi: Bce, interruzioni settore energetico potrebbero durare anni - Lagarde; Bce, interruzioni settore energetico potrebbero durare anni - Lagarde; Bce, interruzioni settore energetico potrebbero durare anni - Lagarde Da Reuters; Bce: Lagarde, aggiustamento politica anche con inflazione 'non troppo persistente'.
Bce, interruzioni settore energetico potrebbero durare anni - LagardeFRANCOFORTE, 26 marzo (Reuters) - Le interruzioni delle forniture energetiche causate dalla guerra in Medio Oriente potrebbero protrarsi per anni e le aspettative di un rapido ritorno alla normalità p ... msn.com
Goldman prevede due rialzi BCE mentre shock energetico spinge inflazioneLa mossa segue ipotesi di prezzi energetici più elevati a causa delle interruzioni in Medio Oriente. La banca ha dichiarato che il suo team delle materie prime prevede ora che il trasporto marittimo a ... it.investing.com
Alla BCE i presidenti cambiano ma gli errori rimangono: la questione del rialzo dei tassi x.com
Alla BCE i presidenti cambiano ma gli errori rimangono: la questione del rialzo dei tassi - facebook.com facebook