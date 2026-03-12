Settimana mondiale del glaucoma le iniziative a Catania

A Catania si sta concludendo la Settimana Mondiale del Glaucoma, un evento che ha promosso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. La campagna, iniziata alcuni giorni fa, ha coinvolto strutture sanitarie e associazioni locali per diffondere informazioni sul glaucoma, una malattia che colpisce il nervo ottico e può portare alla perdita della vista se non diagnosticata in tempo.

Si concluderà il prossimo 14 marzo la Settimana Mondiale del Glaucoma istituita per focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e sull’informazione relative a una malattia che viene definita “il ladro silente della vista”: il glaucoma è, infatti, una malattia degenerativa che danneggia il nervo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Settimana Mondiale del Glaucoma, a Piacenza visite gratuite e banchetti informativi: le iniziativeA promuovere gli appuntamenti la sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in collaborazione con il Comune di Piacenza e... Approfondimenti e contenuti su Settimana mondiale Temi più discussi: SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA 2026: LE INIZIATIVE DELL’UNIONE CIECHI E DELL’OCULISTICA DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI; Glaucoma, una settimana di prevenzione per salvare la vista: controlli gratuiti in 80 città; Settimana del glaucoma: tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione. Ecco come prenotare; Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma. Rende, Prima che la luce si spenga: al via la Settimana Mondiale contro il GlaucomaAl via la campagna Prima che la luce si spenga per fermare il ladro silenzioso della vista. Visite e screening in 80 città italiane con il supporto di UICI e Fondazione IAPB. cosenzapost.it Presentata la settimana internazionale del glaucomaPrima che la luce si spenga, ferma il glaucoma. È questo il tema della campagna 2026 dello Iapb, l’agenzia internazionale per la prevenzione delle ... picenonews24.it ASM Basilicata - Open Day per la Settimana Mondiale del Glaucoma: il 14 marzo visite gratuite all’Ospedale di Matera In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera in collaborazione con l’Unità Operativa Compl - facebook.com facebook Settimana mondiale del #glaucoma: fino al 14/03 controlli oculistici gratuiti in 86 città italiane ne soffrono 80 milioni di persone nel e circa 1 milione in Nelle mr si manifesta come forma congenita e spesso è associato a sindromi genetiche malatti x.com