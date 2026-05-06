Dopo la sconfitta contro l’Olanda, la nazionale italiana di pallanuoto si prepara a sfidare gli Stati Uniti in una partita valida per il campionato mondiale. La squadra cerca di analizzare i punti deboli evidenziati nella precedente sfida, con particolare attenzione alla linea difensiva e alla capacità di contenere gli attacchi avversari. Le giocatrici chiamate a intervenire sono state identificate come chiave per migliorare le strategie in vista dell’incontro.

? Cosa scoprirai Come può la difesa azzurra fermare l'attacco americano dopo il crollo?. Chi dovrà intervenire per correggere i difetti tattici emersi a Rotterdam?. Quali giocatrici chiave testeranno la tenuta mentale contro le stelle USA?. Perché il divario tecnico con le potenze mondiali è così marcato?.? In Breve Sconfitta pesante per 12-2 contro l'Olanda a Rotterdam lo scorso 6 maggio.. Agnese Cocchiere e Roberta Bianconi hanno segnato le uniche reti azzurre nel match.. Staff tecnico guidato da Maurizio Mirarchi e Marco Manzetti deve correggere la difesa.. Sfida decisiva contro gli USA alle ore 20:15 per chiudere il secondo gruppo.. Alle ore 20:15 di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, la Setterosa affronta gli Stati Uniti nella World Cup di pallanuoto femminile per chiudere il secondo gruppo della fase preliminare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Setterosa contro USA: sfida mondiale dopo il ko con l’Olanda

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