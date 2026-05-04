Setterosa rimonta incredibile contro l’Olanda | l’Italia vola a Sydney

L’Italia ha compiuto una rimonta sorprendente contro l’Olanda, recuperando dall’8-6 nel quarto tempo e conquistando la qualificazione a Sydney. Durante la partita, alcuni giocatori olandesi sono stati espulsi, permettendo all’Italia di sfruttare le occasioni favorevoli per invertire il risultato. La squadra italiana ha mantenuto alta la concentrazione e ha trovato il modo di ribaltare il punteggio in un momento cruciale della gara.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Italia a ribaltare l'8-6 nel quarto tempo?. Chi ha sfruttato le espulsioni decisive per sbloccare la rimonta?. Perché la tripletta di Ranalli è stata la chiave del successo?. Cosa deve fare il Setterosa per confermare il primato contro la Spagna?.? In Breve Ranalli segna tre reti mentre Cocchiere, Bianconi e Giustini contribuiscono al punteggio finale.. L'Italia chiude il girone B al secondo posto con un totale di 5 punti.. L'Australia si qualifica alla fase finale battendo la Grecia per 13-10.. Il prossimo impegno contro la Spagna si terrà oggi alle ore 18:30.. La Setterosa batte l’Olanda per 12-10 a Funchal, conquistando un posto nella Super Final di Sydney dopo una rimonta travolgente nel quarto tempo della World Cup 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Setterosa, rimonta incredibile contro l’Olanda: l’Italia vola a Sydney Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa! Leggi anche: LIVE Italia-Australia 10-10 (5-4 d.c.r), World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa vince ai rigori dopo una rimonta incredibile Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: LIVE Italia-Australia 10-10 (5-4 d.c.r), World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa vince ai rigori dopo una rimonta incredibile; Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi Bassi; Mirarchi: Siamo venuti fuori nella ripresa. Le ragazze sono state bravissime; Pallanuoto, la prima gioia di Mirarchi è di rigore: l’Italia batte l’Australia in World Cup. LIVE Italia-Australia 10-10 (5-4 d.c.r), World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa vince ai rigori dopo una rimonta incredibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Grazie mille per averci seguito, termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! oasport.it Una sconfitta (con la Grecia) e una vittoria di prestigio (ai rigori) sull’Australia per il Setterosa nelle prime due partite di World Cup a Rotterdam Leggi https://www.il-meridiano.it/sport/altri-sport/sport-acquatici/22588-pallanuoto-world-cup-femminile-una-vittori - facebook.com facebook