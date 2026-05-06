Sette novembre 14 febbraio 18 marzo | Pamela e le date chiave del giallo

Il 7 novembre, il 14 febbraio e il 18 marzo sono le date che segnano i momenti principali di un caso ancora aperto, coinvolgendo Pamela. Le forze dell’ordine hanno ricevuto poche foto dopo l’appello lanciato tramite email, ma nessuna di queste ha portato a risultati concreti finora. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con i dettagli delle indagini ancora riservati.

Le foto arrivate alla mail dei carabinieri dopo l’appello lanciato dall’Arma sono poche, pochissime. D’altronde, vien da chiedersi, chi si mette a fotografare un loculo? L’invito — tuttora valido — riguarda immagini e video della tomba nel cimitero di Strozza tra il 24 ottobre 2025 e il 23 marzo scorso: il giorno dei funerali e quello della profanazione scoperta dalle pompe funebri. A farlo, con sorprendente costanza, è stato Francesco Dolci, l’uomo contattato da Pamela Genini la notte del 14 ottobre, poco prima di essere uccisa dall’ex Gianluca Soncin. Otto scatti in tutto: “Mi davano del pazzo e dell’ossessionato — racconta —, ma avevo capito subito l’importanza di questa cosa”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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