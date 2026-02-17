GPS 2026 aggiornamento tra febbraio e marzo | algortimo titoli preferenze e non solo | cosa è previsto QUESTION TIME con Vulcano Flc Cgil LIVE Mercoledì 18 febbraio alle 14 | 30
Il ministero dell’istruzione ha annunciato che tra febbraio e marzo verranno aggiornate le GPS 2026, a causa delle modifiche previste nell’algoritmo, nei titoli e nelle preferenze dei candidati. La novità include anche nuovi criteri di valutazione e strumenti digitali per la gestione delle graduatorie. Mercoledì 18 febbraio alle 14:30, Vulcano della Flc Cgil parteciperà a un Question Time live per spiegare i dettagli dell’aggiornamento.
Inizia il conto alla rovescia per la pubblicazione dell’ordinanza per l’aggiornamento delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per il periodo 2026-2028. Verosimilmente si dovrebbe partire il 25 febbraio con termine previsto per il 16 marzo (date ancora da confermare). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 16 febbraio alle 14:30Il GPS 2026, i titoli e le preferenze sono al centro delle discussioni, mentre migliaia di docenti aspettano con ansia l’apertura della piattaforma per aggiornare le loro graduatorie provinciali.
GPS 2026, cresce l'attesa per l'ordinanza. Aggiornamento tra febbraio e marzo
