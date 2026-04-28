Caso Pamela Genini | la testa tagliata a novembre l' ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondo

L’ex fidanzato e amico di Pamela Genini si è presentato spontaneamente in procura a Bergamo. A novembre, il corpo di Genini è stato trovato con la testa tagliata. In tribunale, l’uomo ha consegnato un elenco di nomi. Sul caso si discute anche di un possibile legame tra il giallo del capello biondo e le indagini in corso.

L'ex fidanzato e amico di Pamela Genini, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente in procura a Bergamo. L'imprenditore, accompagnato dall'avvocata Eleonora Prandi, ha depositato materiale “utile a far luce sul caso”, a sua detta, della profanazione della tomba della giovane uccisa dall'ex.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Caso Pamela Genini: trovato un capello biondo sotto la botola dell’ex? Cosa sapere I Carabinieri hanno repertato un capello biondo sotto la botola di Francesco Dolci a Sant’Omobono Terme. Profanato il cadavere di Pamela Genini, la testa della 29enne è stata tagliata a novembre poco dopo il funeraleStando ai primi risultati dell'autopsia, la testa di Pamela Genini sarebbe stata tagliata dal corpo a novembre, pochi giorni dopo il funerale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pamela Genini, un video riprende un uomo vicino al cimitero: indagini in corso; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Tomba di Pamela Genini profanata: trovato un capello biondo a casa dell'ex; Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, spunta un video con un uomo vicino al cimitero Video. Caso Pamela Genini: la testa tagliata a novembre, l'ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondoFrancesco Dolci si è presentato in procura a Bergamo spontaneamente per presentare una memoria con un elenco di contatti di persone che avrebbero avuto a che fare con la 29enne uccisa da Gianluca Sonc ... milanotoday.it Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci in Procura: consegnata una memoria con nomi e contattiCaso Pamela Genini: profanazione della sepoltura e ulteriori sviluppi investigativi con il coinvolgimento dell'ex Francesco Dolci. notizie.it Mattino 5. . Caso Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa dell'ex Francesco Dolci. A chi appartiene #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity facebook Caso Pamela Genini, trovato un mazzo di fiori poggiato sulla bara: era già all'interno del loculo o sono stati messi dopo #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com