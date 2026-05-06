Sessanta milioni per Calafiori | il due per uno stuzzica l’Inter

Il giocatore, attualmente sotto contratto con il suo club, è stato valutato circa sessanta milioni di euro. L'Inter avrebbe mostrato interesse, considerando un possibile accordo di tipo due per uno. La cifra richiesta e le modalità dell'operazione sono al centro delle discussioni tra le parti coinvolte. La trattativa sembra ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali riguardo a un'intesa raggiunta.

di Bruno De Santis Riccardo Calafiori può diventare un obiettivo di mercato dell’Inter: valutazione monstre e possibile due per uno da valutare Ha accolto in lacrime la fine di Arsenal-Atletico Madrid: Riccardo Calafiori non è riuscito a trattenere l’emozione per la prima finale di Champions conquistata. Una finale ottenuta da protagonista, perché il 23enne difensore italiano non è certo un comprimario della squadra di Arteta. Trentatré presenze complessive in tutta le competizioni, con numerose assenze per qualche acciacco di troppo: sono i numeri di Calafiori all’Arsenal quest’anno, con l’aggiunta che tre delle cinque sconfitte in campionato del club londinese sono arrivate proprio quando mancava l’ex Bologna.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sessanta milioni per Calafiori: il due per uno stuzzica l’Inter Notizie correlate Servono ottanta milioni, uno-due Inter: Roma saccheggiatadi Bruno De SantisL’Inter guarda già al mercato e sa dove intervenire: l’occasione può arrivare dalla Roma, servono ottanta milioni Il double è a... Leggi anche: Sessanta milioni in fumo e due flop da sistemare: Juve, cosa fare con Douglas Luiz e Nico Gonzalez Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Marotta punta sui talenti italiani per il prossimo anno: ecco i nomi in difesa; Bologna, senza Europa si fa dura: cessioni eccellenti, anche Rowe e Castro in bilico; L'Inter vuole continuare a puntare sugli italiani: chi nel mirino oltre a Palestra? I profili. Sessanta milioni in fumo Le ultime sul mercato #Juve - facebook.com facebook