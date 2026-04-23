Servono ottanta milioni uno-due Inter | Roma saccheggiata

L’Inter sta pianificando il mercato e valuta di intervenire sulla Roma, che potrebbe essere disposta a cedere alcuni giocatori. La società nerazzurra ha bisogno di circa ottanta milioni di euro, cifra che potrebbe essere coperta attraverso eventuali operazioni di vendita. La possibilità di un double sembra concreta, con l’Inter pronta a sfruttare questa occasione per rafforzare la squadra.

di Bruno De Santis L’Inter guarda già al mercato e sa dove intervenire: l’occasione può arrivare dalla Roma, servono ottanta milioni Il double è a portata di mano. L’ Inter pregusta il finale di stagione trionfante, dopo le delusioni della scorsa stagione, e ne approfitta anche per programmare in anticipo il futuro. Idee chiare per la dirigenza su quel che ci sarà da fare in estate, quando riaprirà il calciomercato e la rosa a disposizione di Chivu sarà rivista in maniera importante. Il reparto arretrato è quello che dovrà subire gli interventi più importanti, con la necessità di un nuovo portiere e almeno due centrali potenzialmente titolari, ma anche a centrocampo serviranno forze fresche.🔗 Leggi su Internews24.com

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