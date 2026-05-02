La Juventus si trova di fronte a due operazioni di mercato da sistemare, con un investimento di circa sessanta milioni di euro che finora non ha portato i risultati sperati. Il brasiliano ha giocato in prestito in due club inglesi, senza convincere pienamente, mentre l'ala ha attirato l'interesse di un allenatore di alta classifica, anche se non ha ancora raggiunto le presenze necessarie per il riscatto. La società sta valutando le prossime mosse.

Non solo i 32 milioni di Nico Gonzalez. Per la Juve sfumeranno ormai certamente pure i 25 del possibile riscatto di Douglas Luiz. Situazioni differenti, seppur forse ormai prevedibili da qualche mese, ma che privano la Juve di un tesoretto totale di quasi 60 milioni da poter reinvestire in estate sul mercato. La situazione di Nico Gonzalez era chiara da tempo: l'Atletico riteneva troppi i 32 milioni pattuiti a settembre scorso per il riscatto condizionato del cartellino dell'argentino, ma a togliere tutti dall'imbarazzo di non schierare il calciatore in almeno 2 delle ultime partite di Liga rimanenti (perché non raggiungesse il numero minimo di 21 presenze da 45') ci ha pensato l'infortunio muscolare subito in settimana, che lo costringerà a uno stop di almeno 3 settimane.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sessanta milioni in fumo e due flop da sistemare: Juve, cosa fare con Douglas Luiz e Nico Gonzalez

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