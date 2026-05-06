Sessanta anni dall’alluvione il progetto della Biblioteca centrale | recuperare 30.000 volumi

A 60 anni dall’alluvione di Firenze del 1966, il progetto di recupero della Biblioteca centrale mira a rendere di nuovo accessibili circa 30.000 volumi, tra cui miscellanee e opuscoli rari. Questi materiali, ancora inaccessibili, rappresentano una parte importante del patrimonio librario della città. Il lavoro di restauro e catalogazione prosegue per consentire il riutilizzo di queste raccolte. La pandemia ha influenzato le attività di recupero e digitalizzazione di alcuni volumi.

Firenze, 6 maggio 2026 – A 60 anni dall' alluvione di Firenze del 1966, ci sono ancora 30.000 volumi ancora inaccessibili, ovvero le miscellanee, preziosi opuscoli. Un numero incredibile. Così la Biblioteca nazionale centrale di Firenze ha ideato un progetto per poter “fare squadra”, sullo spirito degli Angeli del Fango che nel 1966 salvarono il patrimonio culturale fiorentino. Il progetto riguarda anche il liceo classico Michelangiolo, il Comune di Firenze, la biblioteca Canova Isolotto. E “siamo aperti ad altri ingressi”, è stato spiegato. Il 4 novembre di quest'anno saranno anche presentati i risultati dei progetti della Biblioteca nazionale legati all'alluvione: verrà organizzato un seminario di studi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sessanta anni dall’alluvione, il progetto della Biblioteca centrale: recuperare 30.000 volumi Florence Walking Tour 4K | Ponte Vecchio, Piazza della Signoria & Mercato Centrale Firenze Notizie correlate I volumi della Biblioteca Capitolare salvati dalle bombe: in anteprima arriva a Verona il docufilm "La Guerra dei libri"Al Cinema Aurora di Verona si accendono i riflettori su una pagina poco nota della storia culturale europea. Vomero, ok a progetto da 313.000 euro per riaprire la Biblioteca “Croce”Tempo di lettura: 2 minutiLa giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione della Biblioteca “Benedetto Croce” al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 60 anni dopo l’Alluvione del ‘66. Imparare a ricostruire insieme; Un anno dopo l’alluvione: I fondi sono insufficienti; Faenza, a 3 anni dall’alluvione la politica si confronta: il comitato Borgo alluvionato c’è; L'Ordine dei Geologi a tre anni dall'alluvione 2023: fiumi e sinergia degli interventi. Sessanta anni dall’alluvione, il progetto della Biblioteca centrale: recuperare 30.000 volumiA seguito dei danneggiamenti del 1966. Coinvolti anche il liceo classico Michelangiolo, il Comune di Firenze, la biblioteca Canova Isolotto. lanazione.it 60 anni dopo l’Alluvione del ‘66. Imparare a ricostruire insiemeCosa ha causato l’alluvione di Firenze e cosa è stato fatto per far sì che non si ripeta. CLASSE II MEDIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI (FIRENZE) . lanazione.it Cade da una scala dentro casa a Nettuno, soccorso e trasferito a Roma in eliambulanza un uomo di sessanta anni - facebook.com facebook