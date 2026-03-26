Giornalisti della Campania | approvato il Bilancio all’unanimità

Da ildenaro.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Assemblea dell’Ordine dei Giornalisti della Campania ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026. La decisione è stata presa durante una riunione in cui sono stati approvati entrambi i documenti finanziari. La votazione si è svolta senza opposizioni e ha coinvolto tutti i presenti.

L’Assemblea dell’ Ordine dei Giornalisti della Campania  ha approvato all’unanimità il  bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026.  La votazione, come avviene da alcuni anni, si è svolta a Napoli nella sede dell’Istituto di Cultura meridionale guidato dall’ avvocato Gennaro Famiglietti  che ha aperto i lavori coordinati da  Ottavio Lucarelli, presidente dell’Odg Campania.  Conti in ordine, formazione totalmente gratuita, quote più basse d’Italia, recupero straordinario delle morosità, nascita della Fondazione dell’Ordine giornalisti Campania i punti principali della discussione. Tra i presenti il vicepresidente  Mimmo Falco, il tesoriere... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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