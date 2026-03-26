Giornalisti della Campania | approvato il Bilancio all’unanimità

L’Assemblea dell’Ordine dei Giornalisti della Campania ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026. La decisione è stata presa durante una riunione in cui sono stati approvati entrambi i documenti finanziari. La votazione si è svolta senza opposizioni e ha coinvolto tutti i presenti.

L’Assemblea dell’ Ordine dei Giornalisti della Campania ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026. La votazione, come avviene da alcuni anni, si è svolta a Napoli nella sede dell’Istituto di Cultura meridionale guidato dall’ avvocato Gennaro Famiglietti che ha aperto i lavori coordinati da Ottavio Lucarelli, presidente dell’Odg Campania. Conti in ordine, formazione totalmente gratuita, quote più basse d’Italia, recupero straordinario delle morosità, nascita della Fondazione dell’Ordine giornalisti Campania i punti principali della discussione. Tra i presenti il vicepresidente Mimmo Falco, il tesoriere... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Regione Campania, approvato il bilancio dal Consiglio Leggi anche: ACER Campania, approvato il bilancio di previsione 2026-2028 Tutti gli aggiornamenti su Giornalisti della Campania Discussioni sull' argomento Ordine dei giornalisti e Assostampa hanno approvato i bilanci; L’ospedale Monaldi ora ha regole più rigide nei rapporti tra giornalisti medici e infermieri; Gazzetta di Benevento; Domenico Caliendo, la Giunta regionale della Campania sospende i trapianti pediatrici di cuore per 6 mesi: cosa sta succedendo. M. Manfredi incontra i vertici dell'Ordine dei giornalisti della CampaniaIl presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha incontrato, oggi, nella sede di via Partenope, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarel ... ansa.it Respect | Rispetto….per Ottavio Lucarelli, Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania, è... musica di: Max Maffia #giornalisti #cpo #odgcampania #respect x.com COMUNICATO STAMPA Social, carta stampata, comunicazione istituzionale e A.I – Incontro formativo a Pagani Sabato 28 Marzo p.v, dalle ore 9,00 presso il Circolo Unione di Pagani, l’Ordine dei Giornalisti della Campania, in collaborazione con l’Assosta - facebook.com facebook