Servizio civile | Posti in Aoup

Sono 2.396 giovani residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana che potranno partecipare ai progetti di Servizio civile regionale. La selezione riguarda persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni e rappresenta un'occasione per impegnarsi in attività di volontariato all’interno delle strutture dell’Azienda ospedaliero-universitaria. I posti disponibili sono stati pubblicati e si riferiscono a diversi progetti attivi nella regione.

Una opportunità importante per 2.396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti di Servizio civile regionale. Il bando è aperto ed è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 disoccupati, inattivi o studenti che potranno scegliere tra le tante esperienze proposte. L’offerta è molto articolata, con 399 progetti proposti in totale, che abbracciano i più vari ambiti e territori: dal sociale, alla cultura, fino ai servizi. La durata è di dodici mesi. Alle ragazze e ai ragazzi avviati al servizio civile regionale spetta un assegno mensile pari a 507 euro quale contributo mensile per lo svolgimento del servizio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio civile: "Posti in Aoup" Notizie correlate GPS 2026: servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale. Ministero spiega come si valutanoGraduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23. Leggi anche: Servizio civile, tre posti in biblioteca Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi: servizio civile per la riserva posti del 15% e per il punteggio. Come inserirlo nella domanda; Servizio civile regionale all’Università di Pisa: aperto il bando per 59 posti; Servizio Civile: colloqui orientativi; Servizio civile regionale. Toscana, aperto il bando per il Servizio civile regionale: 2.396 posti su quasi 400 progettiUn'opportunità importante per 2.396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti di Servizio civile regionale. Il bando è aperto ed è ... 055firenze.it Servizio Civile Regionale, 23 posti all’Università di Siena: domande entro il 10 giugnoL’Università di Siena ha aperto le selezioni per 23 giovani da inserire nei progetti di Servizio Civile Regionale, finanziati con risorse PR FSE+ 2021/2027 nell’ambito dell’iniziativa Giovanisì della ... radiosienatv.it Ciao vorrei informazioni per quanto riguarda il servizio civile io ancora non ho avuto nessuna e-mail per quanto riguarda il colloquio ecc . Poi vorrei sapere se dobbiamo dire qualcosa in particolare quando ci presentiamo io ho fatto richiesta per un nido nella - facebook.com facebook