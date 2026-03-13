servizio civile tre posti in biblioteca

Il Comune di Carpi ha annunciato la disponibilità di tre posti per il servizio civile universale presso la biblioteca Loria, i musei di Palazzo dei Pio e il Castello dei Ragazzi. Le opportunità sono rivolte a giovani tra i 18 e i 28 anni, che possono inviare la candidatura entro mercoledì 8 aprile. La selezione riguarda i percorsi di volontariato nelle strutture culturali locali.

Musei di Palazzo dei Pio, biblioteca Loria e Castello dei ragazzi. Sono tre a Carpi i posti che il Comune mette a disposizione per i giovani dai 18 ai 28 anni interessati a fare l’esperienza del Servizio civile universale e che possono presentare la propria candidatura fino a mercoledì 8 aprile. Le tre proposte si collocano nell’ambito del progetto ‘Terre di cultura’, che ha l’obiettivo generale di ampliare la partecipazione culturale nei territori attraverso attività accessibili e inclusive in musei, biblioteche e spazi di aggregazione. Nel dettaglio, i Musei propongono un progetto di valorizzazione civica e inclusiva del patrimonio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

