Durante un evento nella cattedrale, l’attore e regista ha presentato “Le Voci di Dante”, un progetto che ripercorre i momenti salienti della Divina Commedia. In un passaggio del testo, Dante afferma che di fronte alla visione di Dio, né la poesia né l’immaginazione possono essere di aiuto. L’attore ha letto alcune parti, coinvolgendo il pubblico in una riflessione sui temi della fede e della spiritualità.

"C’è un momento in cui Dante confessa che di fronte alla visione di Dio non lo possono aiutare la poesia, l’immaginazione, la fantasia. Un pensiero che si scopre di una potenza ancor più straordinaria quando viene urlato in una chiesa. Perché Dio é il mondo e il mondo è Dio. Un abisso. In cui l’unica parola che permette di entrare é “amore“". Così Toni Servillo. Presentando nei mesi scorsi al Piccolo questo suo nuovo viaggio dantesco. Sempre in compagnia della riscrittura di Giuseppe Montesano. Anche se questa volta ci si muove lontani dal palcoscenico. Ad ospitare “ Le Voci di Dante “ sarà infatti in questi giorni una manciata di chiese del territorio, dopo l’evento inaugurale di novembre a Pavia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Servillo e “Le Voci di Dante“ nella cattedrale

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