Alla Cattedrale dell' Immagine la mostra immersiva Inferno dedicata a Dante Alighieri

Dal 15 maggio 2026, la storica Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospiterà INFERNO - Esperienza Immersiva nella Divina Commedia di Dante, una spettacolare mostra immersiva ispirata alla Divina Commedia di Dante Alighieri.INFERNO è un’esperienza che accompagna i visitatori ad addentrarsi nel.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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