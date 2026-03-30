Pasqua | così le celebrazioni nella Basilica Cattedrale

La Settimana Santa è iniziata con la celebrazione della Domenica delle Palme il 29 marzo, momento in cui la Chiesa ricorda i misteri della salvezza compiuti da Cristo negli ultimi giorni della sua vita. Le celebrazioni si sono svolte nella Basilica Cattedrale, coinvolgendo la comunità in riti e funzioni religiose dedicate a questo periodo liturgico.

Con la celebrazione della Domenica delle Palme, 29 marzo, inizia la Settimana Santa, durante la quale “la Chiesa celebra i misteri della salvezza portati a compimento da Cristo negli ultimi giorni della sua vita". Martedì santo 31 marzo Messa Crismale in Cattedrale alle ore 17.3; giovedì santo 2 aprile Messa “in Coena Domini” alle ore 18.30;venerdì santo 3 aprile Azione Liturgica “In Passione Domini” alle ore 17.30. Sabato santo 4 aprile Veglia pasquale alle ore 22.00; domenica 5 aprile Pontificale di Pasqua alle ore 11. In particolare si evidenzia che la celebrazione della Messa Crismale – espressione dellacomunione di tutti i sacerdoti con l’arcivescovo e durante la quale si rinnoveranno le promesse sacerdotali – sarà martedì santo 31 marzo alle ore 17. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Pasqua: così le celebrazioni nella Basilica Cattedrale Articoli correlati Precetto pasquale interforze celebrato nella Basilica CattedraleImportante momento di raccoglimento per le donne e gli uomini di tutte le forze armate e dello Stato. Leggi anche: Pasqua, le celebrazioni della Settimana Santa Domenica delle Palme 2026 - Esposizione del Santissimo Crocifisso Una selezione di notizie su Basilica Cattedrale Temi più discussi: Zuppi: Il profumo della Pasqua: un amore grande e prezioso; Settimana Santa, alla Basilica di Sant’Antonio recital e riti tra tradizione e spiritualità; Pasqua blindata, potenziati i controlli in città; Dalle Palme alla Risurrezione, Foggia-Bovino si prepara ai giorni più solenni dell’anno. Settimana Santa, Papa Leone XIV: le celebrazioni in vista della PasquaLa Settimana Santa quest'anno inizia oggi 29 marzo (Domenica delle Palme) fino al 5 aprile (Pasqua), con le principali celebrazioni presiedute da Papa Leone XIV in Vaticano: guiderà la Via Crucis il 3 ... tg24.sky.it Pasqua, il Papa e le celebrazioni della Settimana Santa. Oggi la Domenica delle PalmeInizia una settimana densa di appuntamenti solenni per Papa Leone, per le celebrazioni per la Settimana Santa, dopo il viaggio lampo nel Principato di Monaco su invito del Principe Alberto. Oggi alle ... msn.com Domenica 29 Marzo 2025. In Diretta Streaming, dalla Basilica Cattedrale San Nicolò di Noto. DOMENICA DELLE PALME Passione del Signore. Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Salvatore Rumeo. - facebook.com facebook