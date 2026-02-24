cresce il vivaio del giovanile alla quero chiloiro con tre nuovi pugili

Tre giovani pugili tarantini hanno fatto il loro debutto sul ring durante il torneo regionale a Foggia, portando una ventata di freschezza alla Quero-Chiloiro. Questi atleti, tra i più giovani nella storia della palestra, hanno esordito all’età di dodici anni grazie a una nuova norma federale che consente di gareggiare già dal tredicesimo anno, anche prima di aver compiuto i 13. La loro partecipazione testimonia l’impegno di questa realtà nel promuovere il talento giovanile.

Tarantini Time Quotidiano Tra i più giovani pugili nella storia della Quero-Chiloiro, sabato scorso tre piccoli tarantini hanno debuttato sul ring in occasione del torneo regionale esordienti under 15 e under 17 che si è svolto il 21 e 22 febbraio presso il Palazzetto dello sport Taralli di Foggia, i primi ad aprire la carriera dilettantistica all’età di dodici anni grazie al nuovo regolamento federale per cui è possibile gareggiare nel tredicesimo anno di età anche senza che gli anni siano già stati compiuti. Così il settore giovanile della Quero-Chiloiro fiorisce ancora, preparando al ring e alla vita giovanissimi atleti che imparano ad affrontare le proprie emozioni e a crescere con i valori sani dello sport. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

