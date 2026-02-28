Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 29a Giornata | Palinsesto e Telecronisti streaming NOW

Tutte le partite della 29a giornata di Serie C vengono trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La programmazione copre i gironi A, B e C con telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni evento del weekend calcistico. La giornata si svolge con incontri che coinvolgono diverse squadre e si può seguire attraverso vari canali e piattaforme digitali.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 🔗 Leggi su Digital-news.it

