Cittadella a Pistoia | serve il miracolo per i playoff in Serie D

La Cittadella di Pistoia si trova in una situazione complicata in vista dei playoff di Serie D e deve sperare in un risultato favorevole da altre squadre. Per mantenere vive le speranze, la squadra deve ottenere una vittoria contro il Palazzolo senza poter contare esclusivamente sui propri risultati. Nel frattempo, la Pro Sesto ha bisogno di determinati esiti per non compromettere definitivamente le possibilità della Cittadella di approdare ai playoff.

? Cosa scoprirai Come può la Cittadella superare il Palazzolo senza contare solo sul campo?. Quali risultati servono alla Pro Sesto per non ostacolare il miracolo?. Perché la Pistoiese ha deciso di vendere i biglietti a un euro?. Chi sono i giocatori chiave che decideranno il destino dei playoff?.? In Breve Pistoiese offre biglietti a un euro per riempire lo stadio Melani. Mister Lucarelli schiera la Pistoiese con modulo 4-3-3 e Giuliani in porta. Mister Gori imposta la Cittadella con 3-4-2-1 e Celenza tra i pali. Arbitro Valentini di Bari dirigerà il match di domenica 3 maggio 2026. Alle ore 15:00 di domenica 3 maggio 2026, la Cittadella gioca il proprio destino sportivo allo stadio Melani di Pistoia contro la Pistoiese per un posto nei playoff di Serie D.🔗 Leggi su Ameve.eu

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