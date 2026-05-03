Serie C Coccia trascina la Pianese al secondo turno playoff | storico risultato per i bianconeri

Nella Serie C, la Pianese ha raggiunto un risultato storico eliminando la Ternana nel primo turno dei playoff. La partita si è conclusa con un pareggio in casa, nonostante la squadra abbia giocato tutta la ripresa in inferiorità numerica. La vittoria è arrivata grazie anche alle prestazioni di un giocatore che ha guidato i bianconeri verso questa qualificazione. La squadra si prepara ora per il prossimo turno.

Piancastagnaio, 3 maggio 2026 – Una stoica Pianese stacca il pass per il secondo turno playoff pareggiando in casa contro la Ternana nonostante una ripresa giocata interamente in inferiorità numerica. Al Comunale i bianconeri di Birindelli hanno fatto valere il miglior piazzamento al termine della regular season contro le fere che ci hanno provato fino all’ultimo sbattendo contro il muro eretto dalla formazione di Birindelli. Che sarebbe stata una battaglia sportiva lo si era capito subito dalle prime battute: al 16’ è Bertini che, al termine di una serpentina in area, scaglia un destro che si stampa sulla traversa; il pallone, dopo aver rimbalzato davanti alla linea di porta, viene poi spazzato dalla difesa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serie C, Coccia trascina la Pianese al secondo turno playoff: storico risultato per i bianconeri Notizie correlate Impresa della Pianese in inferiorità numerica: l’1-1 contro la Ternana vale il secondo turno dei playoffPIANCASTAGNAIO – A una sola settimana di distanza dall’incrocio che aveva chiuso la stagione regolare del Girone B, sancendo la vittoria esterna e il... Juventus Next Gen Vis Pesaro 2-2: Pagnucco e Faticanti lanciano i bianconeri al secondo turno dei playoffSenesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta.